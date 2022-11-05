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Северозападна Трета лига: Севлиево - Ювентус (Малчика) 0:0
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Севлиево 0:0 Ювентус (Малчика)

  • 5 ное 2022 | 14:28
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Отборите на Севлиево и Ювентус (Малчика) играят при резултат 0:0 в двубой от 14-ия кръг на Северозападната Трета лига.

В първите минути домакините контролираха повече топката, но в 10-ата минута Ивайло Дюлгеров можеше да изненада стража на Севлиево с удар от близка дистанция. Христо Лалев обаче се справи със ситуацията.

Севлиево - Ювентус 0:0

Стартови състави:

Севлиево: 76. Лалев, 2. Радославов, 37. Гецов, 5. Николов, 82. Иванов, 14. Пенчев, 6. Георгиев, 7. Василев, 93. Петров, 8. Винисиус, 11. Стоянов 

Ювентус (Малчика): 1. Николов, 99. Миков, 28. Младенов, 15. Йозев, 7. Трайков, 27. Медведев, 8. Тодоров, 88. Иванов, 10. Скорчев, 29. Милков, 80. Дюлгеров

Снимки: Борислав Цветанов

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