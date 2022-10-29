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Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Северозапад

  • 29 окт 2022 | 20:17
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Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Северозапад

Днес се изиграха всички мачове от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига. Бдин (Видин) запазва първата си позиция, след като се наложи с 4:2 като гост над Ювентус (Малчика). Локомотив (Мездра) също взе своето в Славяново и запази втората си позиция, докато Локо (ГО) излиза трети след равенство в Павликени. Кръгът предложи също така изключително много голове, като паднаха общо 33 попадения във всички двубои. 

Ето всички резултати:

Вихър (Славяново) - Локомотив (Мездра) 2:3 
1:0-Христиан Петков (3) 
1:1-Васил Калоянов (38) 
1:2-Ваньо Иванов (41) 
1:3-Михаил Иванов (45) 
2:3-Калин Иванов (85) 

Партизан (Червен бряг) - Севлиево (Севлиево) 0:2 
0:1-Винисиус Белоти Де Соуса (21) 
0:2-Галин Стоянов (62) 

Ювентус (Малчика) - Бдин (Видин) 2:4 
0:1-Ивайло Иванов (10) 
1:1-Александър Скорчев (29 дузпа) 
1:2-Цветомир Тодоров (37 дузпа) 
1:3-Ивайло Иванов (59) 
2:3-Александър Скорчев (85) 
2:4-Цветомир Тодоров (90 дузпа) 

Боруна (Царева ливада) - Етър II (Велико Търново) 2:0 
1:0-Владислав Мисяк (10) 
2:0-Васил Андреев (70) 

Павликени (Павликени) - Локомотив (Горна Оряховица) 2:2 
0:1-Георги Колев (22) 
0:2-Кристиян Райчев (55) 
1:2-Йордан Йорданов (73) 
2:2-Стефан Гинчев (82) 

Янтра (Полски Тръмбеш) - Локомотив (Дряново) 6:1 
1:0-Любомир Генчев (10) 
2:0-Красен Славчев (31) 
3:0-Любомир Генчев (40) 
4:0-Калоян Илиев (53) 
4:1-Денис Дачев (56) 
5:1-Калоян Илиев (65) 
6:1-Христян Кожухаров (70) 

Дреновец (Дреновец) - Левски (Левски) 3:0 
1:0-Денис Николов (25) 
2:0-Денил Селимински (61) 
3:0-Теодор Петков (90) 

Академик (Свищов) - Ботев II (Враца) 2:2 
0:1-Асин Русенов (37 секунди) 
0:2-Иван Нешков (20) 
1:2-Иван Ганев (35 дузпа) 
2:2-Димитър Костадинов (75)

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