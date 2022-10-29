Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Северозапад
Днес се изиграха всички мачове от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига. Бдин (Видин) запазва първата си позиция, след като се наложи с 4:2 като гост над Ювентус (Малчика). Локомотив (Мездра) също взе своето в Славяново и запази втората си позиция, докато Локо (ГО) излиза трети след равенство в Павликени. Кръгът предложи също така изключително много голове, като паднаха общо 33 попадения във всички двубои.
Ето всички резултати:
Вихър (Славяново) - Локомотив (Мездра) 2:3
1:0-Христиан Петков (3)
1:1-Васил Калоянов (38)
1:2-Ваньо Иванов (41)
1:3-Михаил Иванов (45)
2:3-Калин Иванов (85)
Партизан (Червен бряг) - Севлиево (Севлиево) 0:2
0:1-Винисиус Белоти Де Соуса (21)
0:2-Галин Стоянов (62)
Ювентус (Малчика) - Бдин (Видин) 2:4
0:1-Ивайло Иванов (10)
1:1-Александър Скорчев (29 дузпа)
1:2-Цветомир Тодоров (37 дузпа)
1:3-Ивайло Иванов (59)
2:3-Александър Скорчев (85)
2:4-Цветомир Тодоров (90 дузпа)
Боруна (Царева ливада) - Етър II (Велико Търново) 2:0
1:0-Владислав Мисяк (10)
2:0-Васил Андреев (70)
Павликени (Павликени) - Локомотив (Горна Оряховица) 2:2
0:1-Георги Колев (22)
0:2-Кристиян Райчев (55)
1:2-Йордан Йорданов (73)
2:2-Стефан Гинчев (82)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Локомотив (Дряново) 6:1
1:0-Любомир Генчев (10)
2:0-Красен Славчев (31)
3:0-Любомир Генчев (40)
4:0-Калоян Илиев (53)
4:1-Денис Дачев (56)
5:1-Калоян Илиев (65)
6:1-Христян Кожухаров (70)
Дреновец (Дреновец) - Левски (Левски) 3:0
1:0-Денис Николов (25)
2:0-Денил Селимински (61)
3:0-Теодор Петков (90)
Академик (Свищов) - Ботев II (Враца) 2:2
0:1-Асин Русенов (37 секунди)
0:2-Иван Нешков (20)
1:2-Иван Ганев (35 дузпа)
2:2-Димитър Костадинов (75)