Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Северозапад

Днес се изиграха всички мачове от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига. Бдин (Видин) запазва първата си позиция, след като се наложи с 4:2 като гост над Ювентус (Малчика). Локомотив (Мездра) също взе своето в Славяново и запази втората си позиция, докато Локо (ГО) излиза трети след равенство в Павликени. Кръгът предложи също така изключително много голове, като паднаха общо 33 попадения във всички двубои.

Ето всички резултати:

Вихър (Славяново) - Локомотив (Мездра) 2:3

1:0-Христиан Петков (3)

1:1-Васил Калоянов (38)

1:2-Ваньо Иванов (41)

1:3-Михаил Иванов (45)

2:3-Калин Иванов (85)



Партизан (Червен бряг) - Севлиево (Севлиево) 0:2

0:1-Винисиус Белоти Де Соуса (21)

0:2-Галин Стоянов (62)



Ювентус (Малчика) - Бдин (Видин) 2:4

0:1-Ивайло Иванов (10)

1:1-Александър Скорчев (29 дузпа)

1:2-Цветомир Тодоров (37 дузпа)

1:3-Ивайло Иванов (59)

2:3-Александър Скорчев (85)

2:4-Цветомир Тодоров (90 дузпа)



Боруна (Царева ливада) - Етър II (Велико Търново) 2:0

1:0-Владислав Мисяк (10)

2:0-Васил Андреев (70)



Павликени (Павликени) - Локомотив (Горна Оряховица) 2:2

0:1-Георги Колев (22)

0:2-Кристиян Райчев (55)

1:2-Йордан Йорданов (73)

2:2-Стефан Гинчев (82)



Янтра (Полски Тръмбеш) - Локомотив (Дряново) 6:1

1:0-Любомир Генчев (10)

2:0-Красен Славчев (31)

3:0-Любомир Генчев (40)

4:0-Калоян Илиев (53)

4:1-Денис Дачев (56)

5:1-Калоян Илиев (65)

6:1-Христян Кожухаров (70)



Дреновец (Дреновец) - Левски (Левски) 3:0

1:0-Денис Николов (25)

2:0-Денил Селимински (61)

3:0-Теодор Петков (90)



Академик (Свищов) - Ботев II (Враца) 2:2

0:1-Асин Русенов (37 секунди)

0:2-Иван Нешков (20)

1:2-Иван Ганев (35 дузпа)

2:2-Димитър Костадинов (75)