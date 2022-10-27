Теодор Богданов пред Sportal.bg: Не смятах да ставам треньор, но вече се запалих и уча децата с огромно удоволствие

Волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out, излезе от студиото на Sportal TV и гостува на Волейболен клуб “Люлин” в 97-о средно училище “Братя Миладинови”.

Деян Нинов пред Sportal.bg: Най-големият успех за ВК Люлин е, че стотици деца тренират волейбол, а не са по улиците

Треньор на отборът старша възраст на ВК Люлин е бившият национал и бивш играч на Левски Теодор Богданов. Богданов сподели, че не е смятал да става треньор, но вече се е запалил и учи децата с огромно удоволствие.