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Теодор Богданов пред Sportal.bg: Не смятах да ставам треньор, но вече се запалих и уча децата с огромно удоволствие

  • 27 окт 2022 | 21:23
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Волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out, излезе от студиото на Sportal TV и гостува на Волейболен клуб “Люлин” в 97-о средно училище “Братя Миладинови”.

Деян Нинов пред Sportal.bg: Най-големият успех за ВК Люлин е, че стотици деца тренират волейбол, а не са по улиците
Деян Нинов пред Sportal.bg: Най-големият успех за ВК Люлин е, че стотици деца тренират волейбол, а не са по улиците

Треньор на отборът старша възраст на ВК Люлин е бившият национал и бивш играч на Левски Теодор Богданов. Богданов сподели, че не е смятал да става треньор, но вече се е запалил и учи децата с огромно удоволствие.

"Доволен съм от това, което правя. Доста неочаквано се получиха нещата от гледна точка на това да стана треньор, обаче може би това ми е била кармата. В началото след като спрях с волейбола си дадох почивка, бях решил изобщо да не се занимавам с волейбол, но по стечение на обстоятелствата покрай моя син, се запалих, понеже той започна да тренира. И в един хубав ден се видяхме с г-н Нинов, поговорихме си, той ми предложи и аз си казах: "Защо да не опитам?" и вече втора година се занимавам с треньорство. Дай Боже, някои от тези момчета някой ден да бъдат национали. Това ни е идеята - да тренираме правилно, да провеждаме по-качествени тренировки, за да може това поколение, което подраства, да подпомага националните гарнитури, да вдига нивото на българския волейбол. Опитваме се с каквото можем да допринасяме", призна Теодор Богданов специално във волейболното предаване на Sportal.bg и Sportal TV - Block Out.

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