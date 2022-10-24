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Ясни са финалистите за BLAST Premier Fall

  • 24 окт 2022 | 15:12
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Ясни са финалистите за BLAST Premier Fall

Осем отбора успяха да се доберат до място при финалистите в Counter-Strike турнира BLAST Premier Fall. След редица битки, квалификации и елиминационни мачове, вече всички те са ясни и скоро ще ги видим да играят за голямата награда от 200 000 долара и място на световните финали от BLAST. В периода 23-27 ноември, "Роял Арена" в Копенхаген ще бъде дом на големия турнир с общ награден фонд от 425 000 долара. Съвсем скоро ще разберем дали от Natus Vincere ще успеят да си запазят успехите в шампионата или пък отново ще бъдат спрени от FaZe, а може и набиращите скорост TL, NIP и Heroic да се покажат като следващите световни №1 в Дания.

Ето всички осем участници: NAVI, FaZe, Team Liquid, G2, Heroic, NIP, OG, Fluxo

Снимка: HLTV

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