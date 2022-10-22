Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Северозападната Трета лига

В събота (22 октомври) се изиграха всички мачове от 12-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Бдин (Видин) се върна на победния път, след като се наложи над Партизан (Червен бряг) с 2:0. Преследвачите Локо (Мездра), Вихър (Славяново) и Локо (Горна Оряховица) също не допуснаха изненади и спечелиха своите срещи.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

Севлиево (Севлиево) - Вихър (Славяново) 1:1

0:1-Светослав Кръстев (2)

1:1-Борислав Гецов (47)

Локомотив (Дряново) - Павликени (Павликени) 1:2

0:1-Стефан Гинчев (54)

1:1-Мартин Ботев (64)

1:2-Йордан Йорданов (68 дузпа)

Локомотив (Мездра) - Академик (Свищов) 4:0

1:0-Михаил Иванов (23)

2:0-Васил Калоянов (58)

3:0-Васил Сапунджиев (62)

4:0-Тодор Горанов (73)

Ботев II (Враца) - Дреновец (Дреновец) 2:2

1:0-Асен Русинов (11)

2:0-Радослав Захариев (17)

2:1-Андерсон Силва (53)

2:2-Теодор Петков (90)

Левски (Левски) - Янтра (Полски Тръмбеш) 1:0

1:0-Джанко Танев (20)

Локомотив (Горна Оряховица) - Боруна (Царева ливада) 4:0

1:0-Димитър Байдаков (12)

2:0-Георги Колев (15)

3:0-Георги Колев (60)

4:0-Тодор Бакърджиев (71)

Етър II (Велико Търново) - Ювентус (Малчика) 0:2

0:1-Валентин Антонов (24)

0:2-Валентин Антонов (81)

Бдин (Видин) - Партизан (Червен бряг) 2:0

1:0-Емануел Виейра де Соуса (20)

2:0-Емануел Виейра де Соуса (35)