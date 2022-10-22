Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Северозападната Трета лига
В събота (22 октомври) се изиграха всички мачове от 12-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Бдин (Видин) се върна на победния път, след като се наложи над Партизан (Червен бряг) с 2:0. Преследвачите Локо (Мездра), Вихър (Славяново) и Локо (Горна Оряховица) също не допуснаха изненади и спечелиха своите срещи.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
Севлиево (Севлиево) - Вихър (Славяново) 1:1
0:1-Светослав Кръстев (2)
1:1-Борислав Гецов (47)
Локомотив (Дряново) - Павликени (Павликени) 1:2
0:1-Стефан Гинчев (54)
1:1-Мартин Ботев (64)
1:2-Йордан Йорданов (68 дузпа)
Локомотив (Мездра) - Академик (Свищов) 4:0
1:0-Михаил Иванов (23)
2:0-Васил Калоянов (58)
3:0-Васил Сапунджиев (62)
4:0-Тодор Горанов (73)
Ботев II (Враца) - Дреновец (Дреновец) 2:2
1:0-Асен Русинов (11)
2:0-Радослав Захариев (17)
2:1-Андерсон Силва (53)
2:2-Теодор Петков (90)
Левски (Левски) - Янтра (Полски Тръмбеш) 1:0
1:0-Джанко Танев (20)
Локомотив (Горна Оряховица) - Боруна (Царева ливада) 4:0
1:0-Димитър Байдаков (12)
2:0-Георги Колев (15)
3:0-Георги Колев (60)
4:0-Тодор Бакърджиев (71)
Етър II (Велико Търново) - Ювентус (Малчика) 0:2
0:1-Валентин Антонов (24)
0:2-Валентин Антонов (81)
Бдин (Видин) - Партизан (Червен бряг) 2:0
1:0-Емануел Виейра де Соуса (20)
2:0-Емануел Виейра де Соуса (35)