ЦСКА 1948 0:0 Спартак (Варна)
ЦСКА 1948 и Спартак (Варна) играят един срещу друг в мач от 14-ия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента е 0:0.
ЦСКА 1948 0:0 СПАРТАК (ВН)
Стартови състави:
ЦСКА 1948: 29. Даниел Наумов, 19. Стив Фуртадо, 87. Симеон Петров, 14. Елитон, 2. Джонатан Перейра, 18. Ивайло Чочев, 58. Октавио, 39. Парвиз Умарбаев, 10. Георги Русев, 99. Радослав Кирилов, 25. Евгений Сердюк;
Спартак: 21. Иван Дичевски, 25. Пламен Димов, 19. Никола Борисов, 6. Емануел Моура, 9. Мехмед Сабри, 11. Виктор Митев, 17. Цветан Илиев, 10. Янчо Андреев, 90. Мартин Тошев, 20. Родни Антуи, 14. Ивей Ромееш.