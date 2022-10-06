Вердон: Заслужавахме да спечелим

Бранителят на Лудогорец Оливие Вердон бе разочарован от равенството 1:1 с ХИК в третия мач от Група “С” на Лига Европа. Защитникът е на мнение че “орлите” са заслужавали да спечелят двубоя.

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“Заслужавахме да спечелим тази среща, но тя бе много трудна. Нещата са противоположни, тъй като те имаха доста възможности, но ние също. Когато не печелиш, важно е поне да играеш хубав футбол. В следващия мач надявам се, че ще се раздадем повече. Може би този резултат е малко като регресия. Трябва да гледаме мач за мач, след няколко дни ще играем с ЦСКА и това също е като финал. Следващият мач срещу финландците ще сме много по-подготвени, защото вече познаваме с ХИК и на домакинството ще натискаме много повече”, каза Вердон.