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  3. Локомотив (Новосибирск) и Пламен Константинов с втори пореден успех за Купата на Русия

Локомотив (Новосибирск) и Пламен Константинов с втори пореден успех за Купата на Русия

  • 18 сеп 2022 | 17:28
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Локомотив (Новосибирск) и Пламен Константинов с втори пореден успех за Купата на Русия

Вицешампионът на Русия Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, записа втори пореден успех за Купата на Русия.

“Железничарите” сразиха Нова (Новокуйбишевск) с 3:0 (25:21, 25:21, 25:23) в “Локомотив-Арена” в Новосибирск.

Успехът бе подарък за капитана на Локо Павел Круглов, който празнуваше своя рожден ден.

Най-резултатен за тимът от Новисибирск отново бе 21-годишният Иля Казаченков, който заби 23 точки (2 аса, 66% ефективност в атака - +14).

Олимпийският шампион от Лондон 2012 Юрий Бережко добави 12 точки (1 ас, 2 блока, 60% ефективност в атака, 32% перфектно и 47% позитивно посрещане - +8).

Александър Чефранов бе най-резултатен за Нова с 12 точки (2 блока, 50% ефективност в атака - +4).

За втори път от началото на сезона един срещу друг играха двамата братя Костадинови, които имат руско и българско гражданство.

Посрещачът Александър Костадинов започна като титуляр за Локомотив, а разпределителят Слави Костадинов влезе като резерва за Нова.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - НОВА (НОВОКУЙБИШЕВСК) 3:0 (25:21, 25:21, 25:23)

ЛОКОМОТИВ: Игор Тисевич 2, Иля Казаченков 23, Юрий Берожко 2, Александър Костадинов 1, Михаил Вишняков 5, Александър Ткачьов 6 - Семьон Кривитченко-либеро (Никита Ашифин-либеро, Кирил Власов 6)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

НОВА: Иван Лукяненко 2, Александър Чефранов 12, Савелий Поздняков 7, Сергуй Жуков 7, Ярослав Верний 9, Сергей Бусел 6 - Никита Ерьомин-либеро (Слави Костадинов, Никита Паламар 2, Григорий Драгунов-либеро)

Старши треньор: ИГОР ШУЛЕПОВ.

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