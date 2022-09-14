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  3. Обявиха съдията за дербито между Левски и ЦСКА - София

Обявиха съдията за дербито между Левски и ЦСКА - София

  • 14 сеп 2022 | 13:00
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Обявиха съдията за дербито между Левски и ЦСКА - София

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 11-и кръг на efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА - София на 18 септември (неделя) от 16:45 ч. е поверено на Драгомир Драганов. Негови помощници са Димо Вълчев и Христо Хаджийски, а за ВАР ще отговарят Красен Георгиев и Мирослав Иванов.

Рефер №1 у нас Георги Кабаков пък ще ръководи двубоя между Хебър и Ботев (Враца), а Георги Димитров ще отговаря за срещата Лудогорец - Арда.

Ето всички съдийски наряди за кръга:

16 септември 2022 г., петък, 15:00 ч. 

Спартак 1918 - ПФК Ботев АД 
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Георги Крумов Виделов 

16 септември 2022 г., петък, 17:15 ч. 

Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Стоян Маринов Алексиев 

16 септември 2022 г., петък, 19:30 ч. 

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Йордан Петров Петров 
СН: Николай Тодоров Петров 

17 септември 2022 г., събота, 15:15 ч. 

Футболен Клуб Пирин АД - ФК Локомотив 1929 
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Станислав Лазаров Станев 
СН: Валентин Желев Добрев 

17 септември 2022 г., събота, 17:30 ч. 

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев 
СН: Стоян Христов Денев 

17 септември 2022 г., събота, 19:45 ч. 

ПФК Славия 1913 - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев 
СН: Атанас Петров Бозев 

18 септември 2022 г., неделя, 16:45 ч. 

ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Радан Василев Мирянов 

18 септември 2022 г., неделя, 19:45 ч. 

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Красимир Владимиров Миланов 
СН: Кольо Димитров Данев

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