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ЦСКА - София 0:0 Славия

  • 11 сеп 2022 | 17:43
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ЦСКА - София 0:0 Славия

ЦСКА - София и Славия играят при 0:0 в мач от 10-ия кръг на efbet Лига.

Нито едно от последните три нови попълнения на "червените" не попада в групата. Става въпрос за Жираир и Марселино заради обработка на документи, и за дошлия от Септември Александров.

Сред титулярите не левият бек Де Нойер. На негово място играе Петров.

ЦСКА - СОФИЯ - СЛАВИЯ 0:0

ЦСКА - СОФИЯ: 1. Бусато, 19. Турицов, 2. Матей, 22. Махмутович, 6. Петров, 15. Вион, 21. Юга, 8. Шопов, 11. Туфегджич, 27. Гарсес, 30. Бамба

СЛАВИЯ: 21. Вуцов, 3. Томбак, 23. Виячки, 37. Керчев, 4. Соарес, 93. Нгуена, 77. Вълчев, 71. Стоянов, 88. Тасев, 11. Добрев, 33. Иванов

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