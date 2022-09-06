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  3. Ивайло Стоянов ще свири мач от Втора лига

Ивайло Стоянов ще свири мач от Втора лига

  • 6 сеп 2022 | 22:01
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Ивайло Стоянов ще свири мач от Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 9-ия кръг на Втора лига. Интересно впечатление прави, че опитният български рефер Ивайло Стоянов ще свири двубоя между Янтра (Габрово) и Лудогорец II, а Ивелин Занев ще отговаря за Спартак (Плевен) - Витоша.

Ето всички назначения: 

10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч. 
ФК Струмска слава 1927 - Спортист 2009 
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:    Петър Милчев Рангелов 
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                 
СН:    Александър Костадинов Костадинов        

10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч. 
ПФК Марица 1921 - ФК Крумовград 
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Ивелин Иванов Рашев 
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                 
СН:    Николай Йорданов Колев        

10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч. 
ФК Созопол - ПФК Добруджа 1919 
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Георги Димчев Великов 
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                 
СН:    Ахмед Яшар Ахмед        

10 септември 2022 г., събота, 19:00 ч. 
Дунав Русе - Ботев Пд II 
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов 
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                 
СН:    Стоян Христов Денев        

11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч. 
ЦСКА 1948 II - ОФК Беласица 
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров 
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                 
СН:    Асен Йорданов Николов        

11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч. 
ОФК Спартак Пл - ФК Витоша 
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Теодор Пешев Петров 
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                 
СН:    Красимир Иванов Василев        

11 септември 2022 г., неделя, 19:00 ч. 
ФК Литекс Ловеч - ПФК Монтана 1921 
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Кристиян Ботев Минков    АС2:    Михаел Николаев Денчев 
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                 
СН:    Георги Спасов Славов        

12 септември 2022 г., понеделник, 17:00 ч. 
ОФК Янтра 2019 - ПФК Лудогорец 1945 II 
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Марин Иванов Бонев 
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                 
СН:    Йордан Динков Сталев        

13 септември 2022 г., вторник, 17:00 ч. 
Миньор - ФК Етър ВТ 
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Иван Радославов Иванов 
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                 
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     

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