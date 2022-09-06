Ивайло Стоянов ще свири мач от Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 9-ия кръг на Втора лига. Интересно впечатление прави, че опитният български рефер Ивайло Стоянов ще свири двубоя между Янтра (Габрово) и Лудогорец II, а Ивелин Занев ще отговаря за Спартак (Плевен) - Витоша.

Ето всички назначения: