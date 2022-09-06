Ивайло Стоянов ще свири мач от Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 9-ия кръг на Втора лига. Интересно впечатление прави, че опитният български рефер Ивайло Стоянов ще свири двубоя между Янтра (Габрово) и Лудогорец II, а Ивелин Занев ще отговаря за Спартак (Плевен) - Витоша.
Ето всички назначения:
10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - Спортист 2009
ГС: Васил Петров Минев АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Александър Костадинов Костадинов
10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК Крумовград
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Николай Йорданов Колев
10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч.
ФК Созопол - ПФК Добруджа 1919
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Ахмед Яшар Ахмед
10 септември 2022 г., събота, 19:00 ч.
Дунав Русе - Ботев Пд II
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Стоян Христов Денев
11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ОФК Беласица
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Асен Йорданов Николов
11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Витоша
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Красимир Иванов Василев
11 септември 2022 г., неделя, 19:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Монтана 1921
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Георги Спасов Славов
12 септември 2022 г., понеделник, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Йордан Динков Сталев
13 септември 2022 г., вторник, 17:00 ч.
Миньор - ФК Етър ВТ
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Цветан Георгиев Георгиев