Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

От БФС обявиха съдийските назначения за следващия 10-ти кръг в efbet Лига. Столичното дерби между ЦСКА - София и Славия ще бъде ръководено от Волен Чинков, а Валентин Железов ще свири мача между Локомотив (София) и Левски.

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