Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига
От БФС обявиха съдийските назначения за следващия 10-ти кръг в efbet Лига. Столичното дерби между ЦСКА - София и Славия ще бъде ръководено от Волен Чинков, а Валентин Железов ще свири мача между Локомотив (София) и Левски.
Ето всички наряди:
9 септември 2022 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - Спартак 1918
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Николай Неделчев Чакъров
СН: Георги Василев Йорданов
9 септември 2022 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
10 септември 2022 г., събота, 18:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Константин Делов Писков
10 септември 2022 г., събота, 21:00 ч.
ПФК Черно море - Хебър 1918
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
11 септември 2022 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Владимиров Игнатов
11 септември 2022 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Костадин Георгиев Стоичков
12 септември 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Йордан Петров Петров АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Димитър Панайотов Костов
12 септември 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Милко Петков Николов