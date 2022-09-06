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Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

  • 6 сеп 2022 | 19:29
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Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

От БФС обявиха съдийските назначения за следващия 10-ти кръг в efbet Лига. Столичното дерби между ЦСКА - София и Славия ще бъде ръководено от Волен Чинков, а Валентин Железов ще свири мача между Локомотив (София) и Левски.

Ето всички наряди: 

9 септември 2022 г., петък, 17:30 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - Спартак 1918 
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Николай Неделчев Чакъров 
СН:    Георги Василев Йорданов        

9 септември 2022 г., петък, 20:00 ч. 
ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948 
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски 
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Мирослав Николаев Желев 
СН:    Костадин Ангелов Гергинов        

10 септември 2022 г., събота, 18:45 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски 
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Станимир Илков Илков 
4-ТИ:    Никола Антонов Попов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Любомиров Минев 
СН:    Константин Делов Писков        

10 септември 2022 г., събота, 21:00 ч. 
ПФК Черно море - Хебър 1918 
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров 
СН:    Георги Генов Нарлев        

11 септември 2022 г., неделя, 17:45 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Славия 1913 
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев 
СН:    Георги Владимиров Игнатов        

11 септември 2022 г., неделя, 20:15 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев 
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Светослав Колев Енчев 
СН:    Костадин Георгиев Стоичков        

12 септември 2022 г., понеделник, 17:30 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Никифор Деянов Велков 
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Иво Николаев Колев 
СН:    Димитър Панайотов Костов        

12 септември 2022 г., понеделник, 20:00 ч. 
ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов 
СН:    Милко Петков Николов     

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