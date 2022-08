Gen.G спря хегемонията на Τ1 в Корея

Първенството на Южна Корея по League of Legends - LCK има нов шампион в лицето на Gen.G. "Зелените" успяха да спрат хегемонията, която от T1 си бяха спечелили от началото на пролетния сплит. Отборите на Τ1 и Gen.G се срещнаха днес в битка от Best Of 5 формат, за да определят крайния шампион в лигата.

Въпреки че Chovy и компания бяха фаворити от старта благодарение на силната игра, която показаха, ставайки първи в редовния сезон, отборът на легендата Faker никога не е за подценяване. Все пак обаче "зелените" преминаха през опонентите си с 3:0, като успяха да се класират редом с Τ1 на Worlds. За MVP на финалите бе излъчен джънгълът на победителите Peanut.