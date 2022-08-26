Ради Кирилов: От малък съм армеец! Амбициран съм за победи с червената фланелка

Най-новото попълнение на ЦСКА 1948 Радослав Кирилов сподели при представянето си, че от малък е армеец. Той заяви амбиция за много победи с червената фланелка.

Официално: Ради Кирилов е футболист на ЦСКА 1948