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  2. ЦСКА 1948
  3. Ради Кирилов: От малък съм армеец! Амбициран съм за победи с червената фланелка

Ради Кирилов: От малък съм армеец! Амбициран съм за победи с червената фланелка

  • 26 авг 2022 | 19:23
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Най-новото попълнение на ЦСКА 1948 Радослав Кирилов сподели при представянето си, че от малък е армеец. Той заяви амбиция за много победи с червената фланелка.

Официално: Ради Кирилов е футболист на ЦСКА 1948
Официално: Ради Кирилов е футболист на ЦСКА 1948

"Аз съм Радослав Кирилов и от малък съм армеец. Идвам тук сред фенове и легенди на ЦСКА. Амбициран съм за победи с червената фланелка. Само ЦСКА", каза Кирилов във видео, публикувано от ЦСКА 1948 в социалните мрежи.

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