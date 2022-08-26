Япония отнесе Катар в Любляна

Волейболистите от националния отбор на Япония започнаха с категоричен успех участието си на Световното първенство по волейбол за мъже.

Възпитаниците на Филип Блейн разгромиха Катар с 3:0 (25:20, 25:18, 25:15) в мач от 1-ия кръг на Група В в Любляна (Словения).

Юджи Нишида заби 17 точки (2 аса, 4 блока) за тима на Старната на Изгряващото слънце.

Ран Такахаши добави още 11 точки. Таиши Онодера (2 блока) и Акихиро Ямаучи (2 блока) добавиха по още 8 точки.

Юсеф Оугхлаф бе най-резултатен за Катар с 16 точки (2 блока).

ЯПОНИЯ - КАТАР 3:0 (25:20, 25:18, 25:15

ЯПОНИЯ: Масахиро Секита, Юджи Нишида 17, Ран Такахаши 11, Татцунори Оцука 6, Таише Онодера 8, Акихиро Ямаучи 8 - Томохиро Ямамото-либеро (Юки Ишикава 4, Кенто Миаура)

Старши треньор: ФИЛИП БЛЕЙН

КАТАР: Милош Стеванович 1, Юсеф Оугхлаф 16, Ренан Рибейро 6, Никола Васич 4, Ибрахим Ибрахим 7, Белал Набел Абунабот 1 - Ахмед Асам Махмуд-либеро (Боян Дукич)

Старши треньор: КАМИЛО АНДРЕС СОТО.