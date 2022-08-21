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  3. Североизточна Трета лига - резултати и голмайстори от 2-ри кръг

Североизточна Трета лига - резултати и голмайстори от 2-ри кръг

  • 21 авг 2022 | 21:45
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Североизточна Трета лига - резултати и голмайстори от 2-ри кръг

Североизточна Трета лига – резултати и голмайстори – II кръг 

20 август 2022 г., събота, 18:00 часа: 

Волов (Шумен) - Спортист (Генерал Тошево) 4:0 

1:0-Симеон Савов (11) 
2:0-Ивелин Василев (32) 
3:0-Божидар Пенчев (53) 
4:0-Христо Александров (83) 

Доростол (Силистра) - Черно море II (Варна) 2:0 

1:0-Севдалин Стайков (65) 
2:0-Любомир Михалев (67) 

21 август 2022 г., неделя, 18:00 часа: 

Локомотив (Русе) - Лудогорец III (Разград) 2:3 

0:1-Димитър Иванов (15) 
0:2-Умут Хабил (30 дузпа)
0:3-Тончо Георгиев (33) 
1:3-Ивайло Иванов (65) 
2:3-Ивайло Иванов (83) 

Устрем (Дончево) - Септември Тервел) 0:1 

0:1-Кристиан Пешков (61) 

Дунав II (Русе) - Черноморец (Балчик) 1:2 

1:0-Радослав Великов (22) 
1:1-Иван Цачев (51) 
1:2-Джорджио Димитров (65) 

Черноломец (Попово) - Спартак II (Варна) 2:1 

1:0-Тихомир Кънев (37 дузпа) 
1:1-Симеон Иванов (44) 
2:1-Диян Димитров (66) 

Ботев (Нови пазар) - Рилци (Добрич) 0:2 

0:1-Гюрсел Осман (56) 
0:2-Мартин Кирилов (90) 

Светкавица (Търговище) – почива

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