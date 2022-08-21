Североизточна Трета лига - резултати и голмайстори от 2-ри кръг
Североизточна Трета лига – резултати и голмайстори – II кръг
20 август 2022 г., събота, 18:00 часа:
Волов (Шумен) - Спортист (Генерал Тошево) 4:0
1:0-Симеон Савов (11)
2:0-Ивелин Василев (32)
3:0-Божидар Пенчев (53)
4:0-Христо Александров (83)
Доростол (Силистра) - Черно море II (Варна) 2:0
1:0-Севдалин Стайков (65)
2:0-Любомир Михалев (67)
21 август 2022 г., неделя, 18:00 часа:
Локомотив (Русе) - Лудогорец III (Разград) 2:3
0:1-Димитър Иванов (15)
0:2-Умут Хабил (30 дузпа)
0:3-Тончо Георгиев (33)
1:3-Ивайло Иванов (65)
2:3-Ивайло Иванов (83)
Устрем (Дончево) - Септември Тервел) 0:1
0:1-Кристиан Пешков (61)
Дунав II (Русе) - Черноморец (Балчик) 1:2
1:0-Радослав Великов (22)
1:1-Иван Цачев (51)
1:2-Джорджио Димитров (65)
Черноломец (Попово) - Спартак II (Варна) 2:1
1:0-Тихомир Кънев (37 дузпа)
1:1-Симеон Иванов (44)
2:1-Диян Димитров (66)
Ботев (Нови пазар) - Рилци (Добрич) 0:2
0:1-Гюрсел Осман (56)
0:2-Мартин Кирилов (90)
Светкавица (Търговище) – почива