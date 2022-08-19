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  3. Ники Михайлов извън групата на Левски за мача с Хебър

Ники Михайлов извън групата на Левски за мача с Хебър

  • 19 авг 2022 | 20:35
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Група от 18 футболисти определи старши треньорът на Левски Станимир Стоилов за двубоя от 7-ия кръг на Първа лига срещу Хебър. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" в е в събота, 20 август от 20:15 часа. Извън групата остана капитанът Николай Михайлов.

Стоилов: Ако е трябвало друг да пази, то аз съм сгрешил, а не Николай Михайлов
Стоилов: Ако е трябвало друг да пази, то аз съм сгрешил, а не Николай Михайлов

Ето и цялата група на "сините": 

Пламен Андреев, Йоан Загоров, Патрик-Габриел Галчев, Жереми Петрис, Ноа Сонко Сундберг, Хосе Кордоба, Келиан ван дер Каап, Цунами, Ивелин Попов, Андриан Краев, Георги Миланов, Илиян Стефанов, Асен Митков, Филип Кръстев, Марин Петков, Велтон, Роналдо, Билал Бари.

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