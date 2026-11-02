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Български съдия ще дебютира в Младежката лига на УЕФА

  • 2 ное 2026 | 11:52
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Български съдия ще дебютира в Младежката лига на УЕФА

Българският футболен съдия Мартин Великов получи за първи път правото да ръководи мач в Младежката Лига на УЕФА. В писмо от европейската централа става ясно, че Великов ще ръководи срещата от основната фаза на отборите до 20 години на Будьо/Глимт (Норвегия) и френския Лил.

Мачът ще се състои на 3-и ноември (вторник) на стадион „Аспмюра“ от 12:00 часа на обяд.

Помощници на Великов ще бъдат Христо Хаджийски и Красимир Атанасов, а за четвърти съдия е определен местния рефер Мартин Берг. Стюърт Робъртсън от Шотландия ще бъде дежурен делегат на УЕФА.

За Великов това е трети международен мач през този сезон, след като до момента получи две квалификации за юноши до 19 години. Това бяха срещите през октомври Швейцария – Израел и Швейцария – Лихтенщайн.

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