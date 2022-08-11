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  3. Във Волов (Шумен) избраха футболистите на които ще разчитат

Във Волов (Шумен) избраха футболистите на които ще разчитат

  • 11 авг 2022 | 18:38
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Във Волов (Шумен) определиха състезателите, които ще играят за отбора в предстоящото първенство на Североизточната Трета лига. На 21 футболисти ще разчита Николай Кръстев Николов, президент и треньор на шуменската селекция.

Съставът на Волов за новия сезон: 

Вратари – Йосиф Славчев;

Защитници – Михаил Венков, Дилян Миков, Даниел Желев, Александър Радушев, Никола Красимиров Николов, Михаил Кирилов; 

Полузащитници – Симеон Савов, Боян Димов, Иван Цонев, Христо Димитров, Божидар Пенчев, Радослав Ковачев, Радослав Антов, Стилиян Станев, Николай Борисов,Станислав Иванов; 

Нападатели – Юнуз Юнуз, Ивелин Василев, Христо Александров, Светослав Вичев.

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