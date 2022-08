Българите от бившия K1CK постигнаха успех в Champion of Champions

Българските момчета от вече бившия K1CK CS:GO се пребориха за пълен обрат срещу eSuba в началото на европейските квалификации от Champion of Champions. Битката между миксът от родни играчи, наречен Beyond Possible, и чешкия клуб приключи при 2:1 (5-16, 16-14, 16-11).

Най-силно се представи лидерът на състава Теодор "SPELLAN" Николов, записвайки 1.27 рейтинг и 60 убийства.

В група "Β", където е сборката на SPELLAN и компания се намира новият микс на Християн "REDS7AR" Пиронков - Monte.