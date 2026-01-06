Георги "Jorko" Митев е свободен агент след разпускането на CPH Wolves

Организацията по електронни спортове от Дания CPH Wolves обяви официално оттеглянето си от професионалната сцена по Counter-Strike и извади целия си състав от активна дейност.
Сред засегнатите е и 17-годишният български талант Георги "Jorko" Митев, който през последните шест месеца бе част състава.
За този период той изигра 132 карти, записа среден рейтинг от 1.10 и взе участие в 17 турнира. След решението на организацията Jorko, заедно със съотборниците си, е преместен в трансферната листа на CPH Wolves.