Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Георги "Jorko" Митев е свободен агент след разпускането на CPH Wolves

Георги "Jorko" Митев е свободен агент след разпускането на CPH Wolves

  • 6 яну 2026 | 17:51
  • 336
  • 0
Георги "Jorko" Митев е свободен агент след разпускането на CPH Wolves

Организацията по електронни спортове от Дания CPH Wolves обяви официално оттеглянето си от професионалната сцена по Counter-Strike и извади целия си състав от активна дейност.

Сред засегнатите е и 17-годишният български талант Георги "Jorko" Митев, който през последните шест месеца бе част състава.

За този период той изигра 132 карти, записа среден рейтинг от 1.10 и взе участие в 17 турнира. След решението на организацията Jorko, заедно със съотборниците си, е преместен в трансферната листа на CPH Wolves.

Следвай ни:

Още от eSports

Team Secret официализира състава си по VALORANT за годината

Team Secret официализира състава си по VALORANT за годината

  • 6 яну 2026 | 15:41
  • 254
  • 0
Виктор "TaZ" Войтас ще води s1mple и electroNic в BC.Game

Виктор "TaZ" Войтас ще води s1mple и electroNic в BC.Game

  • 6 яну 2026 | 14:38
  • 411
  • 0
Прекрасна индивидуална кампания класира Давид "⁠frozen⁠" Чернански осми в света

Прекрасна индивидуална кампания класира Давид "⁠frozen⁠" Чернански осми в света

  • 6 яну 2026 | 12:37
  • 521
  • 0
Официално: Elyoya остава в MOVISTAR KOI

Официално: Elyoya остава в MOVISTAR KOI

  • 5 яну 2026 | 15:48
  • 681
  • 0
Жоао "story" Виейра официално е играч на FlyQuest

Жоао "story" Виейра официално е играч на FlyQuest

  • 5 яну 2026 | 15:10
  • 338
  • 0
NRG триумфира във Fragadelphia Frag Miami 2 с обновен състав

NRG триумфира във Fragadelphia Frag Miami 2 с обновен състав

  • 5 яну 2026 | 13:08
  • 731
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 6858
  • 9
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 17332
  • 49
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 15613
  • 72
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

  • 6 яну 2026 | 18:43
  • 818
  • 0
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 19126
  • 37
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 30116
  • 15