Георги "Jorko" Митев е свободен агент след разпускането на CPH Wolves

Организацията по електронни спортове от Дания CPH Wolves обяви официално оттеглянето си от професионалната сцена по Counter-Strike и извади целия си състав от активна дейност.

To the CPH Wolves family... thank you.



Today we’re announcing that we are putting our Counter-Strike division on hold and our entire roster will be transfer-listed.



This wasn’t an easy decision. Our roster has worked incredibly hard, but we have to acknowledge that the results… pic.twitter.com/ab9IfsayK7 — Copenhagen Wolves (@CPHWolves) January 5, 2026

Сред засегнатите е и 17-годишният български талант Георги "Jorko" Митев, който през последните шест месеца бе част състава.

За този период той изигра 132 карти, записа среден рейтинг от 1.10 и взе участие в 17 турнира. След решението на организацията Jorko, заедно със съотборниците си, е преместен в трансферната листа на CPH Wolves.