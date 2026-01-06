Виктор "TaZ" Войтас ще води s1mple и electroNic в BC.Game

Популярни
Звездното дуо Олександр "s1mple" Косталиев и Денис "electroNic" Шарипов вече има своя нов треньор в отбора по Counter-Strike на BC.Game, след като от ръководството на организацията обявиха името на Виктор "TaZ" Войтас.

Звездният поляк, станал известен с легендарния екип на Virtus.Pro, сега ще застане в ролята на наставник на опитните играчи, които ще се състезават редом до новопостъпилото трио от португалския SAW, включващо MUTiRiS⁠, krazy⁠ и aragornN⁠.

Преди да застане начело на BC.Game Виктор "TaZ" Войтас водеше екипа на G2 Esports две години, през които "самураите" спечелиха IEM Далас, Blast PREMIER Fall Final 2024 и Blast PREMIER World Final 2024.

