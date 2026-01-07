Популярни
BC.Game са платили милиони за португалско трио

  • 7 яну 2026 | 12:06
  • 393
  • 0
BC.Game са платили милиони за португалско трио

От ръководството на BC.Game, където играят легендите Олександър "s1mple" Косталиев и Денис "electroNic" Шарипов са платили около 2.5 милиона долара, за да привлекат ядрото на португалския отбор SAW, твърди известният инсайдър Алексей "OverDrive" Бирюков.

Информацията беше публикувана в неговия Telegram канал. Както Sportal.bg вече съобщи, на 3 януари BC.Game официално представи новия си CS2 състав, в който към звездите s1mple и electronic се присъединиха бившите състезатели на SAW - MUTiRiS, aragornN и krazy.

