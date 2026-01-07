Прекрасният сезон на Vitality отреди седмо място в света на Шахар "flameZ" Шушан

Популярни
  • 7 яну 2026 | 10:23
  • 195
  • 0
Шахар "⁠flameZ⁠" Шушан взе престижното седмо място в класацията на HLTV за най-добрите играчи в Counter-Strike за годината. Това се случи в година, в която израелският играч показа изключителна класа с екипа на Vitality.

Заедно с "пчеличките" Шушан вдигна много трофеи - Мейджърите в Остин и Будапеща, IEM Катовице, ESL Pro League S21, BLAST Open Лисабон, IEM Мелбърн, BLAST Rivals S1, IEM Далас и ESL Pro League S22.

През годината той записа 1.12 elite рейтинг и бе първи в света по спечелени рундове след негова елиминация, с 0.19 traded death за рунд. Освен това записа 1.39 рейтинг на Anubis, който е и най-високия в класацията.

Снимка: HLTV

