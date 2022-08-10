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Черно море II е готов за дебюта си

  • 10 авг 2022 | 18:57
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Черно море II е готов за дебюта си

Определиха групата от състезатели, които ще играят за вторият отбор на Черно море (Варна) в първата му кампания в Североизточната Трета лига. 24-ма млади футболисти наброява състава, който ще направи официален дебют в мъжкия футбол.

Съставът на Черно море II за новия сезон: 

Вратари – Кристиян Енчев, Денислав Стойчев, Георги Марков;

Защитници – Валентин Касабов, Стефан Димов, Симеон Николов, Константин Грахльов, Валентин Калъчев, Константин Николов, Димитър Даниел Ерол Салданя;

Полузащитници – Серги Кешкерян, Милен Николов, Александър Йорданов, Берк Бейхан, Мартин Банев, Толга Мюрвет, Радослав Петров, Артур Аветисян, Дейвид Луканов;

Нападатели – Николай Трифонов, Марин Петров, Жечко Йорданов, Кристо Яначков, Валентино Николов.

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