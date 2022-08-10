Елитни рефери ще свирят мачове във Втора лига

Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от 5-ия кръг във Втора лига. Заради по-малкото мачове в efbet Лига през тази седмица няколко от елитните ни рефери ще отговарят за двубоите във второто ниво на футбола у нас.

Ето всички съдийски назначения за следващия кръг във Втора лига: