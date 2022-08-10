Елитни рефери ще свирят мачове във Втора лига
Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от 5-ия кръг във Втора лига. Заради по-малкото мачове в efbet Лига през тази седмица няколко от елитните ни рефери ще отговарят за двубоите във второто ниво на футбола у нас.
Ето всички съдийски назначения за следващия кръг във Втора лига:
13 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
Спортист 2009 - ФК Етър ВТ
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Милко Петков Николов
13 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Беласица - ФК Витоша
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Тихомир Димитров Костовски
13 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
Миньор - ПФК Монтана 1921
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Янко Георгиев Чакъров АС2: Петър Веселинов Балтов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Костадин Георгиев Стоичков
13 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Добруджа 1919
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Илко Мирославов Топалов
13 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
Дунав Русе - ОФК Янтра 2019
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Живко Герганов Недялков
13 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК Созопол
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
14 август 2022 г., неделя, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - Ботев Пд II
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Крум Добринов Стоилов
15 август 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Камен Михайлов Алексиев
16 август 2022 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Крумовград
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Веселин Мишев Добриянов