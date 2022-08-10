Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Елитни рефери ще свирят мачове във Втора лига

Елитни рефери ще свирят мачове във Втора лига

  • 10 авг 2022 | 15:09
  • 422
  • 1

Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от 5-ия кръг във Втора лига. Заради по-малкото мачове в efbet Лига през тази седмица няколко от елитните ни рефери ще отговарят за двубоите във второто ниво на футбола у нас.

Ето всички съдийски назначения за следващия кръг във Втора лига:

13 август 2022 г., събота, 18:00 ч. 
Спортист 2009 - ФК Етър ВТ 
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Стоян Иванов Стоянов 
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                 
СН:    Милко Петков Николов        

13 август 2022 г., събота, 18:00 ч. 
ОФК Беласица - ФК Витоша 
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Иван Стоянов Копчев 
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                 
СН:    Тихомир Димитров Костовски       

13 август 2022 г., събота, 18:00 ч. 
Миньор - ПФК Монтана 1921 
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Янко Георгиев Чакъров    АС2:    Петър Веселинов Балтов 
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                 
СН:    Костадин Георгиев Стоичков        

13 август 2022 г., събота, 18:00 ч. 
ОФК Спартак Пл - ПФК Добруджа 1919 
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                 
СН:    Илко Мирославов Топалов        

13 август 2022 г., събота, 18:00 ч. 
Дунав Русе - ОФК Янтра 2019 
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Радослав Георгинов Вутов 
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                 
СН:    Живко Герганов Недялков        

13 август 2022 г., събота, 18:00 ч. 
ПФК Марица 1921 - ФК Созопол 
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                 
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров        

14 август 2022 г., неделя, 18:00 ч. 
ЦСКА 1948 II - Ботев Пд II 
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Кристиян Ботев Минков 
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                 
СН:    Крум Добринов Стоилов        

15 август 2022 г., понеделник, 20:00 ч. 
ФК Литекс Ловеч - ПФК Лудогорец 1945 II 
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Николай Иванов Михайлов 
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев                 
СН:    Камен Михайлов Алексиев        

16 август 2022 г., вторник, 18:00 ч. 
ФК Струмска слава 1927 - ФК Крумовград 
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Марин Иванов Бонев 
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                 
СН:    Веселин Мишев Добриянов    

Още от БГ Футбол

Берое с една победа и една загуба в Елитните групи

Берое с една победа и една загуба в Елитните групи

  • 10 авг 2022 | 14:21
  • 667
  • 1
Миньор пуска виртуални колекционерски билети за мача с Монтана

Миньор пуска виртуални колекционерски билети за мача с Монтана

  • 10 авг 2022 | 14:16
  • 531
  • 1
Стоичков се срещна с още една бразилска легенда

Стоичков се срещна с още една бразилска легенда

  • 10 авг 2022 | 13:46
  • 1910
  • 3
98 години от основаването на Арда (Кърджали)

98 години от основаването на Арда (Кърджали)

  • 10 авг 2022 | 13:25
  • 666
  • 3
Левски и ЦСКА - София играят за по 1 500 000 утре

Левски и ЦСКА - София играят за по 1 500 000 утре

  • 10 авг 2022 | 11:33
  • 10961
  • 29
Шимунджа реагира с култов жест на Моуриньо при третия червен картон на Лудогорец

Шимунджа реагира с култов жест на Моуриньо при третия червен картон на Лудогорец

  • 10 авг 2022 | 11:22
  • 21434
  • 56
Виж всички

Водещи Новини

Филип Филипов: Няма друга мисъл в главите на футболистите освен победа

Филип Филипов: Няма друга мисъл в главите на футболистите освен победа

  • 10 авг 2022 | 09:13
  • 13446
  • 186
Кой ще е супершампионът на Европа?

Кой ще е супершампионът на Европа?

  • 10 авг 2022 | 07:35
  • 22520
  • 78
Весела Лечева: Работи се по новия стадион на ЦСКА

Весела Лечева: Работи се по новия стадион на ЦСКА

  • 10 авг 2022 | 10:09
  • 15154
  • 90
Шимунджа реагира с култов жест на Моуриньо при третия червен картон на Лудогорец

Шимунджа реагира с култов жест на Моуриньо при третия червен картон на Лудогорец

  • 10 авг 2022 | 11:22
  • 21434
  • 56
Сериозен съперник очаква Григор Димитров в Монреал днес

Сериозен съперник очаква Григор Димитров в Монреал днес

  • 10 авг 2022 | 09:42
  • 11741
  • 6

Видео акценти

Весела Лечева: Процедурата за изграждането на нов стадион на ЦСКА трябва да продължи

БГ Футбол

Весела Лечева: Процедурата за изграждането на нов стадион на ЦСКА трябва да продължи
Филип Филипов: Върху ЦСКА винаги има напрежение, но отиваме единствено с мисълта за победа

БГ Футбол

Филип Филипов: Върху ЦСКА винаги има напрежение, но отиваме единствено с мисълта за победа
ЦСКА - София отпътува за Ирландия за реванша срещу Сейнт Патрикс

БГ Футбол

ЦСКА - София отпътува за Ирландия за реванша срещу Сейнт Патрикс
Какво ни предстои след жребия на Североизток

БГ Футбол

Какво ни предстои след жребия на Североизток
Фалстарт за Локомотив (ГО) и Севлиево на Северозапад

БГ Футбол

Фалстарт за Локомотив (ГО) и Севлиево на Северозапад
Несебър вгорчи в края завръщането на Спартак (Пловдив) на Югоизток

БГ Футбол

Несебър вгорчи в края завръщането на Спартак (Пловдив) на Югоизток