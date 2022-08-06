Берое 0:0 Черно море

Берое и Черно море играят един срещу друг в среща от 5-ия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента е 0:0. Старозагорци вече 3 мача са без победа, а гостите от Варна пропуснаха миналия кръг, след като двубоят им с Левски бе отложен.

БЕРОЕ 0:0 ЧЕРНО МОРЕ

Стартови състави:

Берое: 1. Иван Караджов, 2, Димитър Стоянов, 3. Димитър Пиргов, 6. Рука, 7. Лукас Мартинс, 8. Серкан Юсеин, 9. Луизиньо, 10. Абубакар Тунгара, 11. Стив Траоре, 14. Стилиян Николов, 16. Симеон Мечев;

Черно море: 25. Иван Дюлгеров, 3. Живко Атанасов, 15. Петар Босанчич, 6. Виктор Попов, 2. Цветомир Панов, 71. Васил Панайотов, 7. Матеуш Клементе, 20. Мади Кета, 19. Матиас Курьор, 8. Мазир Сула, 9. Евгений Сердюк.