Само един българин остана в битката за милион и половина в Riyadh Masters
Големият Dota 2 турнир Riyadh Masters, с награден фонд от 4 милиона долара, скоро ще приключи. В него взеха участие общо трима български състезатели Иван "MinD_ContRoL" Иванов, Божидар "bzm" Богданов и Стоян "PLEB" Костов. След тежки схватки обаче оцеля само представителят на OG.
Днес MinD_ContRoL и Nigma Galaxy изгубиха в четвъртфиналите от PSG.LGD с 1:2, като така "парижани" отиват на полуфинален двубой срещу OG, който ще се играе утре от 14:00.
Снимка: ESL