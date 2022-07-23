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  3. Само един българин остана в битката за милион и половина в Riyadh Masters

Само един българин остана в битката за милион и половина в Riyadh Masters

  • 23 юли 2022 | 21:39
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Само един българин остана в битката за милион и половина в Riyadh Masters

Големият Dota 2 турнир Riyadh Masters, с награден фонд от 4 милиона долара, скоро ще приключи. В него взеха участие общо трима български състезатели Иван "MinD_ContRoL" Иванов, Божидар "bzm" Богданов и Стоян "PLEB" Костов. След тежки схватки обаче оцеля само представителят на OG.

Днес MinD_ContRoL и Nigma Galaxy изгубиха в четвъртфиналите от PSG.LGD с 1:2, като така "парижани" отиват на полуфинален двубой срещу OG, който ще се играе утре от 14:00.

Снимка: ESL

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