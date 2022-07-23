Само един българин остана в битката за милион и половина в Riyadh Masters

Големият Dota 2 турнир Riyadh Masters, с награден фонд от 4 милиона долара, скоро ще приключи. В него взеха участие общо трима български състезатели Иван "MinD_ContRoL" Иванов, Божидар "bzm" Богданов и Стоян "PLEB" Костов. След тежки схватки обаче оцеля само представителят на OG.

Днес MinD_ContRoL и Nigma Galaxy изгубиха в четвъртфиналите от PSG.LGD с 1:2, като така "парижани" отиват на полуфинален двубой срещу OG, който ще се играе утре от 14:00.

Those @PSGLGD_ boys are tough GG's to them.



Not the result we were hoping for, but a solid return for the boys. Thank you @Gamers8GG for having us and thanks to everyone watching and everyone who came to support us💙💜#StarsAlign #NGXdota #RiyadhMasters pic.twitter.com/9Y3EELrBFg — Nigma Galaxy (@NigmaGalaxy) July 23, 2022

Снимка: ESL