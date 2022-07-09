Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Лонг Бийч пожела успех на Алекс Николов

Лонг Бийч пожела успех на Алекс Николов

  • 9 юли 2022 | 19:46
  • 550
  • 0

От университетът и колежанският волейболен отбор на Лонг Бийч пожелаха успех на младият български национал Александър Николов, който реши да подпише договор с шампиона на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) и да продължи да играе професионално.

Шампионът на Италия представи Алекс Николов
Шампионът на Италия представи Алекс Николов

"Лонг Бийч прави големи неща! Късмет Алекс Николов! Веднъж част от Лонг Бийч, завинаги част от Лонг Бийч", написаха лаконично от американският отбор.

Гледайте най-вълнуващите волейболни двубои от Лигата на Нациите (мъже и жени), на живо, в ефира на MAX Sport.

Още от Волейбол

Алекс Николов се сбогува емоционално с Лонг Бийч

Алекс Николов се сбогува емоционално с Лонг Бийч

  • 9 юли 2022 | 18:04
  • 1115
  • 1
Левски София: Трансферът на Алекс Николов е признание за клуба

Левски София: Трансферът на Алекс Николов е признание за клуба

  • 9 юли 2022 | 17:31
  • 1716
  • 5
Дея спорт обяви ново попълнение

Дея спорт обяви ново попълнение

  • 9 юли 2022 | 17:26
  • 926
  • 4
Европейското за мъже U18 пряко в интернет

Европейското за мъже U18 пряко в интернет

  • 9 юли 2022 | 16:39
  • 1464
  • 2
Разочароваща България не успя да победи Китай в последния си мач в Лигата на нациите

Разочароваща България не успя да победи Китай в последния си мач в Лигата на нациите

  • 9 юли 2022 | 16:33
  • 19830
  • 75
България U17 срещу Турция на полуфиналите на Балканиадата в Нови Сад

България U17 срещу Турция на полуфиналите на Балканиадата в Нови Сад

  • 9 юли 2022 | 16:08
  • 607
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 2:1 Пирин, обрат за домакините

Локомотив (Пд) 2:1 Пирин, обрат за домакините

  • 9 юли 2022 | 20:03
  • 22837
  • 40
11-те на ЦСКА 1948 и Левски

11-те на ЦСКА 1948 и Левски

  • 9 юли 2022 | 19:50
  • 2723
  • 5
Разочароваща България не успя да победи Китай в последния си мач в Лигата на нациите

Разочароваща България не успя да победи Китай в последния си мач в Лигата на нациите

  • 9 юли 2022 | 16:33
  • 19830
  • 75
Рускиня донесе първата титла на Казахстан и стана новата кралица на "Уимбълдън"

Рускиня донесе първата титла на Казахстан и стана новата кралица на "Уимбълдън"

  • 9 юли 2022 | 18:00
  • 16168
  • 25
Кубрат Пулев гони втора победа над Дерек Чисора в Лондон

Кубрат Пулев гони втора победа над Дерек Чисора в Лондон

  • 9 юли 2022 | 11:10
  • 29957
  • 51

Видео акценти

Иран не изпита затруднения срещу Сърбия след 3:0 гейма

Волейбол

Иран не изпита затруднения срещу Сърбия след 3:0 гейма
Разочароваща България не успя да победи Китай в последния си мач в Лигата на нациите

Волейбол

Разочароваща България не успя да победи Китай в последния си мач в Лигата на нациите
Категорична победа за Италия с 3:0 срещу Сърбия в Лигата на нациите

Волейбол

Категорична победа за Италия с 3:0 срещу Сърбия в Лигата на нациите
Иран удари Словения в директен сблъсък за финалите на Лигата на нациите

Волейбол

Иран удари Словения в директен сблъсък за финалите на Лигата на нациите
Вдъхновена България срази Нидерландия с 3:1 гейма

Волейбол

Вдъхновена България срази Нидерландия с 3:1 гейма
Франция срази Бразилия с 3:0 в Лигата на нациите

Волейбол

Франция срази Бразилия с 3:0 в Лигата на нациите