Лонг Бийч пожела успех на Алекс Николов

От университетът и колежанският волейболен отбор на Лонг Бийч пожелаха успех на младият български национал Александър Николов, който реши да подпише договор с шампиона на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) и да продължи да играе професионално.

Шампионът на Италия представи Алекс Николов

"Лонг Бийч прави големи неща! Късмет Алекс Николов! Веднъж част от Лонг Бийч, завинаги част от Лонг Бийч", написаха лаконично от американският отбор.

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