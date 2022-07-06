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  3. Литекс привлече защитник на ЦСКА 1948

Литекс привлече защитник на ЦСКА 1948

  • 6 юли 2022 | 14:53
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Литекс привлече левия бек Борис Иванов от ЦСКА 1948.

Той се готвеше с втория отбор на „червените“, но в крайна сметка се оказа ненужен и двете страни се разделиха.

Начело на ловчанлии отскоро е Андрей Андреев, бивш треньор на дубъла на ЦСКА 1948, но той не е работил персонално с играча в своя екс-тим, пише „Футбол24“.

Иванов бе наложен в мъжкия футбол от Владимир Димитров в Струмска слава и именно там младокът изигра много силни мачове и провокира интерес към себе си.

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