Днес Локо (Дряново) потегля с 18 футболисти

Тази вечер в 18:00 часа, Локомотив (Дряново) започва подготовка за новия сезон на Северозападна Трета лига. 18 футболисти ще участват в първата тренировка. Заниманията ще се провеждат на местната база, която предлага отлични условия. Паралелно с тях, отбора ще изиграе седем приятелски срещи. Усилено се работи и по селекцията.

Локомотив (Дряново) пусна в продажба юбилейни абонаментни карти

Програмата за контролите:

9 юли: Балкан (Ботевград) – Локомотив (Дряново)

13 юли: Янтра (Полски Тръмбеш) – Локомотив (Дряново)

16 юли: Локомотив (Дряново) – Павликени

20 юли: Локомотив (Дряново) – Етър II (Велико Търново)

23 юли: Локомотив (Дряново) – Севлиево

27 юли: Черноломец (Попово) – Локомотив (Дряново)

30 юли: Локомотив (Горна Оряховица) – Локомотив (Дряново)