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Днес Локо (Дряново) потегля с 18 футболисти

  • 4 юли 2022 | 08:48
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Тази вечер в 18:00 часа, Локомотив (Дряново) започва подготовка за новия сезон на Северозападна Трета лига. 18 футболисти ще участват в първата тренировка. Заниманията ще се провеждат на местната база, която предлага отлични условия. Паралелно с тях, отбора ще изиграе седем приятелски срещи. Усилено се работи и по селекцията.

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Програмата за контролите:

9 юли: Балкан (Ботевград) – Локомотив (Дряново)

13 юли: Янтра (Полски Тръмбеш) – Локомотив (Дряново)

16 юли: Локомотив (Дряново) – Павликени

20 юли: Локомотив (Дряново) – Етър II (Велико Търново)

23 юли: Локомотив (Дряново) – Севлиево 

27 юли: Черноломец (Попово) – Локомотив (Дряново) 

30 юли: Локомотив (Горна Оряховица) – Локомотив (Дряново) 

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