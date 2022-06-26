Герганов за Матушев: Той се превърна в моя по-голям брат

Младият гард на Ямбол Георги Герганов поздрави вече бившия си съотборник Александър Матушев за трансфера му зад граница. Както е известно, от новия сезон 22-годишният стрелец ще защитава емблемата на нидерландския БАЛ Верт. Ето какво сподели Герганов за Матушев пред Sportal.bg:

Александър Матушев от Ямбол ще играе в чужбина