Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Герганов за Матушев: Той се превърна в моя по-голям брат

Герганов за Матушев: Той се превърна в моя по-голям брат

  • 26 юни 2022 | 18:55
  • 389
  • 0
Герганов за Матушев: Той се превърна в моя по-голям брат

Младият гард на Ямбол Георги Герганов поздрави вече бившия си съотборник Александър Матушев за трансфера му зад граница. Както е известно, от новия сезон 22-годишният стрелец ще защитава емблемата на нидерландския БАЛ Верт. Ето какво сподели Герганов за Матушев пред Sportal.bg:

Александър Матушев от Ямбол ще играе в чужбина
Александър Матушев от Ямбол ще играе в чужбина

“Още с влизането ми в мъжкия отбор Александър Матушев се превърна в мой по-голям брат, който винаги беше до мен и ме подкрепяше. Искам да му пожелая да е най-вече здрав, защото знам, че другото ще го постигне”, заяви 18-годишният плеймейкър.

Още от Баскетбол

Мощен трансфер за Фенербахче

Мощен трансфер за Фенербахче

  • 26 юни 2022 | 18:16
  • 1056
  • 0
Звезда на Рилски ще се пробва за НБА

Звезда на Рилски ще се пробва за НБА

  • 26 юни 2022 | 17:49
  • 969
  • 0
Шумен запазва своя капитан

Шумен запазва своя капитан

  • 26 юни 2022 | 17:15
  • 1182
  • 0
Младежите пак бият в Крайова

Младежите пак бият в Крайова

  • 26 юни 2022 | 15:37
  • 1010
  • 0
Втори успех за юношите срещу Румъния в приятелски мач

Втори успех за юношите срещу Румъния в приятелски мач

  • 26 юни 2022 | 15:34
  • 705
  • 0
20-годишните националки отстъпиха на Румъния във втората контрола

20-годишните националки отстъпиха на Румъния във втората контрола

  • 26 юни 2022 | 15:13
  • 676
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разби тим от Втора Бундеслига в последната си контрола в Австрия

Лудогорец разби тим от Втора Бундеслига в последната си контрола в Австрия

  • 26 юни 2022 | 19:22
  • 6942
  • 42
Жорди Кайседо вече тренира с ЦСКА - София, "червените" наказват сурово нападателя

Жорди Кайседо вече тренира с ЦСКА - София, "червените" наказват сурово нападателя

  • 26 юни 2022 | 11:53
  • 23498
  • 73
Новината, че Кристиано Роналдо е преговарял с Челси, разбуни духовете в Ман Юнайтед

Новината, че Кристиано Роналдо е преговарял с Челси, разбуни духовете в Ман Юнайтед

  • 26 юни 2022 | 09:38
  • 28084
  • 45
България излиза срещу Бразилия за нещо голямо в София 🏐

България излиза срещу Бразилия за нещо голямо в София 🏐

  • 26 юни 2022 | 16:38
  • 5450
  • 11
Каули подписа нов договор с Лудогорец

Каули подписа нов договор с Лудогорец

  • 26 юни 2022 | 15:41
  • 4870
  • 8

Видео акценти

Орландо Меджик избра Паоло Банкеро като номер 1 в драфта на НБА

Баскетбол

Орландо Меджик избра Паоло Банкеро като номер 1 в драфта на НБА
Голдън Стейт е шампион на НБА за седми път

Баскетбол

Голдън Стейт е шампион на НБА за седми път
Росен Барчовски с последни вести преди световните квалификации на мъжете

Баскетбол

Росен Барчовски с последни вести преди световните квалификации на мъжете
Барчовски: Ще ползваме Александър Везенков за мачовете това лято

Баскетбол

Барчовски: Ще ползваме Александър Везенков за мачовете това лято
Голдън Стейт е на една победа от титлата в НБА след успех със 104:94 над Бостън

Баскетбол

Голдън Стейт е на една победа от титлата в НБА след успех със 104:94 над Бостън