Герганов за Матушев: Той се превърна в моя по-голям брат
Младият гард на Ямбол Георги Герганов поздрави вече бившия си съотборник Александър Матушев за трансфера му зад граница. Както е известно, от новия сезон 22-годишният стрелец ще защитава емблемата на нидерландския БАЛ Верт. Ето какво сподели Герганов за Матушев пред Sportal.bg:
Александър Матушев от Ямбол ще играе в чужбина
“Още с влизането ми в мъжкия отбор Александър Матушев се превърна в мой по-голям брат, който винаги беше до мен и ме подкрепяше. Искам да му пожелая да е най-вече здрав, защото знам, че другото ще го постигне”, заяви 18-годишният плеймейкър.