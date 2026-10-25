Звезда на ПАО изригна: Трябва да работим повече, защото често играем пет на осем!

Баскетболистът на Панатинайкос Найджъл Хейс-Дейвис коментира грандиозния скандал, който разтърсва гръцкия и европейския баскетбол.

При мащабна акция на гръцката полиция бяха арестувани президентът на федерацията Вангелис Лиолис, както и бившите и настоящи рефери в Евролигата Василики Царуха и Илиас Коромилас.

Това моментално се превърна в тема №1 както в Гърция, така и в цяла Европа, като през последните дни мнение изразиха редица известни фигури в спорта, сред които и собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос.



Междувременно позиция взе и баскетболистът на „зелените“ Найджъл Хейс-Дейвис, който разбуни духовете с изказването, че той и съотборниците му трябва да тренират по-здраво, тъй като често играят пет на осем.

"Нужни са допълнителни часове работа. Трябва да бележим повече стрелби. Особено откакто разбрахме, че понякога е пет на осем. Надяваме се, че независимо дали побеждаваме или губим, ще получим шанс за нов ден. Разбира се, работата остава същата.", смята Найджъл Хейс-Дейвис.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google