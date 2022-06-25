Академик (Свищов) вече е готов с контролите

Спартак U19 (Плевен), Черноломец (Попово) и Партизан (Червен бряг) са последните договорени съперници от Академик (Свищов). Осем е окончателният брой на мачовете, които ще изиграят „студентите“ в хода на подготовката си за новия сезон на Северозападната Трета лига. Тя ще стартира на 27 юни и ще се проведе на местната база, която предлага отлични условия. Работи се усилено и по селекцията, като новопривлечените ще са млади футболисти.

Програмата за контролите:

9 юли: Академик – Янтра (Полски Тръмбеш)

13 юли: Академик – Етър II (Велико Търново)

14 юли: Академик (Свищов) – Спартак U19 (Плевен)

16 юли: Академик – Черноломец (Попово)

20 юли: Академик – Севлиево

23 юли: Академик – Локомотив (Горна Оряховица)

27 юли: Академик – Партизан (Червен бряг)

30 юли: Академик – Павликени