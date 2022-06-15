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Пълен жребий за втория кръг в Шампионската лига

  • 15 юни 2022 | 14:05
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Пълен жребий за втория кръг в Шампионската лига

Пълен жребий за втория квалификационен кръг в Шампионската лига по футбол за мъже. Първите мачове от тази фаза ща се играят на 19 и 20 юли, а реваншите са на 26 и 27 юли: 

Шампионски поток: 

Тобол Костанай (Казахстан)/Ференцварош (Унгария) - Слован Братислава (Словакия)/Динамо Батуми (Грузия) 
Динамо Загреб (Хърватия) - Шкупи 1927 (Република Северна Македония)/Линкълн Ред Импс (Гибралтар) 
Лех Познан (Полша)/Карабах (Азербайджан) - Цюрих (Швейцария) 
ХИК Хелзинки (Финландия)/РФС Рига (Латвия) - Виктория Пилзен (Чехия) 
Дъ Ню Сейнтс (Уелс)/Линфийлд (Северна Ирландия) - Будью/Глимт (Норвегия)/Клаксвик (Фарьорски острови
Балкани (Косово)/Жалгирис Вилнюс (Литва) - Малмьо (Швеция)/победител предварителен кръг 
Лудогорец 1945 (България)/Сутиеска (Черна гора) - Шамрок Роувърс (Ирландия)/Хибърниънс (Малта) 
Марибор (Словения)/Шахтьор Солигорск (Беларус) - Жрински Мостар (Босна и Херцеговина)/Шериф Тираспол (Молдова) 
Макаби Хайфа (Израел) - Олимпиакос (Гърция) 
Пюник (Армения)/ЧФР Клуж (Румъния) - Ф91 Дюделанж (Люксембург)/Тирана (Албания) 

Нешампионски поток: 
Мидтиланд (Дания) - АЕК Ларнака (Кипър)
 Динамо Киев (Украйна) - Фенербахче (Турция) 

Жребият за третия квалификационен кръг ще се тегли на 18 юли

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