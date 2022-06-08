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  3. Николай Николов е новото попълнение в Хебър (Пазарджик)

Николай Николов е новото попълнение в Хебър (Пазарджик)

  • 8 юни 2022 | 14:26
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Николай Николов е новото попълнение в Хебър (Пазарджик)

Бившият национал Николай Николов преминава във волейболния шампион Хебър (Пазарджик). Централният блокировач ще носи екипа на тима през сезон 2022/2023, обявиха от клуба във Фейсбук.

Николов игра последните три сезона в Нефтохимик 2010 (Бургас). Бил е още в тимовете на Белогорие (Белгород), Спортинг (Лисабон), Вибо Валентия (Италия), ЦСКА, Енисей (Красноярск) и други.

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