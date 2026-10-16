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Николай Желязков: Победата е най-важна, но за мен най-важно е себераздаването

  • 16 окт 2026 | 17:22
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Треньорът на волейболния шампион Николай Желязков бе предпазлив преди старта на Winbet Суперкупата на България, в която ще играят най-добрите четири отбора от миналия сезон. Той заяви, че всичко е различно през новия сезон, но се надява да се види по-добро ниво от всички тимове. Утре "сините" започват участието си в полуфинален мач срещу Локомотив Авиа от 16:30 часа.

"Какво да ви кажа, всяко състезание само по себе си е различно, всеки сезон е различен, отборът е различен, предстои да видим. Със сигурност сме в по-добро състояние от преди две седмици, съвсем нормално. Но това важи и за всички останали отбор, смятам, че в процес на работата всички ще се подобряват. Надявам се да видим по-добро ниво - не само от нас, но и от другите отбори", каза Желязков.

"Предстои да видим във времето дали решението с промяната на поста на Димитър Пейчинов - от диагонал в център, е било правилно или не. Нещата се подобряват и с новия разпределител", добави треньорът.

"Победата е най-важното нещо във всеки един финален турнир. Но за мен най-важно ще бъде себераздаването. Ако ние играем и дадем всичко от себе си, целият състав, аз ще бъда доволен от това, което показват момчетата", призна специалистът.

"При всички положения нещата са различни от миналата година. В нашия състав трима човека са от миналата година. Това са Гордан (б. а. - Люцканов), Тошко Скримов и Лазар Бучков, които бяха титуляри в състава. Останалите са нови момчета, независимо, че са били в Левски. При нас смяната и замяната на играчи е най-видна", категоричен е Николай Желязков.

"Ние направихме много дълга и качествена подготовка, според мен. Изиграхме хубави контроли с добри отбори, смятам, че сме готови. Отборът изглежда все по-добре. Чувствам се страхотно, за мен няма значение кой е MVP, защото ние сме отбор и стига да победим, това е достатъчно щастие за мен", каза и посрещачът на "сините" Гордан Люцканов.

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Снимки: Startphoto

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