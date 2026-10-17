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ЦСКА привлича човек от Бундеслигата по настояване на Гиздол

  • 17 окт 2026 | 09:33
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ЦСКА ще има ново попълнение от Бундеслигата по настояване на новия треньор Маркус Гиздол, твърди "Мач Телеграф". Германският специалист възнамерява да доведе свой сънародник, който да поеме подготовката на вратарите.

Очаква се новото попълнение в треньорския щаб да замени Ивайло Иванов, който в момента отговаря за подготовката на Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов и останалите вратари.

Още при пристигането си в ЦСКА германският наставник е настоявал да работи с доверен треньор на вратарите. Желаният от него специалист обаче има действащ ангажимент с клуб от Бундеслигата и първоначално не е приел предложението.

Впоследствие двамата са постигнали споразумение той да приключи настоящата си работа в края на календарната година и да се присъедини към "армейците" от януари.

Маркус Гиздол вече има два мача начело на ЦСКА - победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в efbet Лига и поражение с 1:2 от Монако в Лигата на конференциите, като постепенно започва да налага собствените си виждания за работата в отбора.

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