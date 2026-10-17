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Вуцов е №1 в Лига Европа

  • 17 окт 2026 | 09:33
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Вратарят на Левски Светослав Вуцов е лидер по спасявания след първите два кръга от основната фаза на Лига Европа. Българският страж има 14 успешни намеси и води пред Христогеоргос от ОФИ Крит, който е с 13.

Вуцов допусна грешка при изравнителното попадение на НЕК Ниймеген, но след това се отличи с важни спасявания. С намесите си той помогна на „сините“ да стигнат до равенството 1:1 и да спечелят първата си точка в основната фаза на турнира.

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Третото място в подреждането заема Лебан от Целие с 11 спасявания. По 10 имат Вигеле от Виктория Пилзен, Трубин от Бенфика и Кусеманс от Андерлехт.

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