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НЕК обясни ситуацията с феновете на Левски

  • 17 окт 2026 | 09:21
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НЕК Ниймеген разясни защо е имало привърженици на Левски в домакински сектор на стадиона в мача между двата отбора от основната фаза на Лига Европа.

Ето какво пишат от НЕК:

"В четвъртък вечер НЕК прие Левски София във втория кръг на Лига Европа (1:1). По време на мача и след неговия край клубът получи множество въпроси относно продажбата на билети на привърженици на Левски за местата в редовните трибуни. НЕК би искал да обясни как се стигна до тази ситуация.

Съгласно правилата на УЕФА всеки клуб е задължен да предостави на гостуващия отбор 200 билета от първа категория. Тези билети са предназначени за партньори на клуба, например бизнес партньори, поканени гости и членове на семействата на футболистите и треньорския щаб.

НЕК също използва тези билети за същите групи хора при гостуванията си в европейските турнири. Затова бяхме изненадани, предвид информацията, която бяхме получили по време на подготовката за мача, да установим, че Левски София е предоставил или продал тези билети на своите привърженици по различен начин.

Като домакин сме длъжни да предоставим на гостуващия клуб минималния задължителен брой билети. Нямаме пряко влияние върху начина, по който гостуващият клуб впоследствие ги разпределя."

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