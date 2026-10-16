Драгоман започна с драматичен обрат срещу Марица 2022

Отборът на Драгоман започна новия сезон в женската Demax+ Суперлига с победа. Воденият от Антон Петров тим направи много драматичен обрат и надделя като гост на Марица 2022 (Пловдив) с 3:2 (20:25, 25:14, 21:25, 25:23, 16:14) в откриващия мач от първия кръг на първенството, игран този следобед в зала "Строител".

Във втория кръг Драгоман ще е домакин на новака ВАСК, докато Марица 2022 ще играе с първия тим - шампиона Марица. И двете срещи са в петък (23 октомври) от 18,00 часа.

Двубоят продължи повече от два часа и премина през много обрати и от двете полета. И двата тима играха на амплитуди, като редуваха силни и слаби моменти, но се бореха със огромно желание за всяка точка.

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