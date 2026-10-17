Найден Найденов в “Block Out”: Направихме много промени, има какво да надграждаме спрямо миналата година

Старши треньорът на Локомотив Авиa Найден Найденов бе гост в предаването на Sportal.bg “Block Out”. Специалистът говори за готовността и целите на тима преди старта на новия волейболен сезон и надпреварата за Суперкупата на България. Найденов разкри, че съставът е претърпял сериозна реконструкция.

„Направихме много промени - мога да кажа, че 80% от отбора е нов. Лично за мен има още какво да се желае, докато се получи онази сработка, която искам. Съвсем нормално е да има още пропуски, но започваме сезона и Суперкупата с амбицията да се представим по най-добрия начин. Има какво да надграждаме спрямо миналата година, когато изгубихме финала за Суперкупата и отпаднахме на полуфинала за Купата и Суперлигата в решителен тайбрек.



Привлякохме опитен разпределител, връщането в игра на Розалин Пенчев също е важно. Взехме чужденец, който все още не е показал това, което очаквам, но се надявам да го направи. С идването на Мартин Мечкаров и Тодор Димитров имаме повече вариативност при посрещачите, което ни дава по-голямо спокойствие спрямо миналата година. Всеки отбор в първенството промени състава си поне на 50% – Левски, Нефтохимик, ЦСКА, Монтана, а имаме и амбициозен нов проект в лицето на Металург. Очаквам доста оспорван и интересен шампионат“, заяви Найденов.

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Найденов коментира и завръщането на големите имена в българското първенство, както и развитието на школата в Пловдив.

„Идвато на фигури като Матей Казийски през миналия сезон и Цветан Соколов през този е огромен стимул за всички отбори и голяма реклама за българския волейбол. С Матей имаме уговорка - ако реши отново да играе в България, Локомотив ще бъде първият избор. Относно школата в Пловдив - опитваме се и събираме деца от миналата година, но ми се иска да има още по-голям интерес. Пловдив показа, че мъжкият волейбол може да го кара да се гордее, така че имаме още резерви там“, допълни той.

Наставникът бе категоричен, че ключът към успеха за Локомотив Авиа през този сезон ще бъде постоянството и колективният дух.

„При нас няма отделни личности - всички сме едно и всеки трябва да се раздава на максимум. Трябва ни онзи шампионски дух, който да ни изведе до самия край, за да спечелим трофей. Надявам се с времето да изчистим колебанията и да бъдем в оптимална форма тогава, когато се решават нещата“, завърши старши треньорът на пловдивчани.

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