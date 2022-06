Япония нанесе първа загуба на олимпийските шампионки от САЩ в Лигата на нациите

2022 #VNL June 5 Results & Standing of Women’s Week 1.



📺 Watch the matches LIVE ON https://t.co/ZfA7bg63aY.



➡️ Full schedule: https://t.co/ZPjNpMr7uL



🛍 Get your Volleyball World apparel now: https://t.co/y7y8hefxVF



🏐 #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/RvMlGofsiA