Цветан Соколов - най-добър диагонал в Русия
Цветан Соколов бе отличен за Най-добър диагонал на руската Суперлига.
Родният състезател, който заедно с Динамо (Москва) спечели трофея, пребори конкуренцията и спечели статуетката.
Цветан Соколов изведе Динамо (Москва) до втора поредна титла на Русия в драма срещу Локомотив на Пламен Константинов
Още двама волейболисти на московчани заслужиха индивидуални награди - Павел Панков стана MVP и най-добър разпределител, a Денис Богдан- Най-добър посрещач.
Цветан Соколов: Беше много труден сезон, но най-важното е, че успяхме да спечелим 🥇
Останалите три статуетки бяха за волейболисти на сребърния медалист Локомотив (Новосибирск).
Ето как изглежда Идеалният отбор на руската Суперлига:
Павел Панков (Динамо (Москва)) - Най-полезен състезател (MVP)
Павел Панков (Динамо (Москва)) - Най-добър разпределител
Цветан Соколов (Динамо) - Най-добър диагонал
Денис Богдан (Динамо) - Най-добър посрещач
Сергей Савин (Локомотив) - Най-добър посрещач 2
Илияс Куркаев (Локомотив) - Най-добър център
Александър Волков (Зенит (Казан)) - Най-добър център 2
Роман Мартинюк (Локомотив) - Най-добро либеро