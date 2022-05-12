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Цветан Соколов - най-добър диагонал в Русия

  • 12 май 2022 | 11:42
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Цветан Соколов - най-добър диагонал в Русия

Цветан Соколов бе отличен за Най-добър диагонал на руската Суперлига. 

Родният състезател, който заедно с Динамо (Москва) спечели трофея, пребори конкуренцията и спечели статуетката.

Цветан Соколов изведе Динамо (Москва) до втора поредна титла на Русия в драма срещу Локомотив на Пламен Константинов
Цветан Соколов изведе Динамо (Москва) до втора поредна титла на Русия в драма срещу Локомотив на Пламен Константинов

Още двама волейболисти на московчани заслужиха индивидуални награди - Павел Панков стана MVP и най-добър разпределител, a Денис Богдан- Най-добър посрещач.

Цветан Соколов: Беше много труден сезон, но най-важното е, че успяхме да спечелим 🥇
Цветан Соколов: Беше много труден сезон, но най-важното е, че успяхме да спечелим 🥇

Останалите три статуетки бяха за волейболисти на сребърния медалист Локомотив (Новосибирск).

Цветан Соколов

Ето как изглежда Идеалният отбор на руската Суперлига:

Павел Панков (Динамо (Москва)) - Най-полезен състезател (MVP)

Павел Панков

Павел Панков (Динамо (Москва)) - Най-добър разпределител

Цветан Соколов (Динамо) - Най-добър диагонал

Цветан Соколов

Денис Богдан (Динамо) - Най-добър посрещач

Сергей Савин (Локомотив) - Най-добър посрещач 2

Илияс Куркаев (Локомотив) - Най-добър център

Александър Волков (Зенит (Казан)) - Най-добър център 2

Роман Мартинюк (Локомотив) - Най-добро либеро

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