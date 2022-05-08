Резултати и голмайстори на Североизток
Цели десет гола си вкараха отборите на Рилци (Добрич) и Доростол (Силистра) в мач от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят завърши 6:4 за домакините, като в останалите три мача за деня Черноморец (Балчик) надви Ботев (Нови пазар), Светкавица победи при визитата си втория тим на Спартак (Варна), а третият тим на Лудогорец разби Волов (Шумен).
Североизточна Трета лига – резултати и голмайстори – XXIII кръг
Черноморец (Балчик) - Ботев (Нови пазар) 3:0
1:0-Иван Цачев (15)
2:0-Ангел Ангелов (26 дузпа)
3:0-Никола Владев (39)
Рилци (Добрич) - Доростол (Силистра) 6:4
1:0-Дейвид Венциславов (6 дузпа)
2:0-Дейвид Венциславов (25)
3:0-Георги Георгиев (45)
4:0-Живодар Владев (52)
5:0-Георги Георгиев (55)
5:1-Сонер Хюсеин (56)
6:1-Диан Минчев (63)
6:2-Николай Николаев (83)
6:3-Симеон Симеонов (87)
6:4-Сонер Хюсеин (90)
Спартак II (Варна) - Светкавица (Търговище) 0:1
0:1-Станислав Иванов (36)
Лудогорец III (Разград) - Волов (Шумен) 4:0
1:0-Росен Иванов (25)
2:0-Росен Иванов (54)
3:0-Димитър Иванов (61)
4:0-Мариян Гиров (89)
8 май 2022 г., неделя, 17:00 ч:
Дунав (Русе) - Черноломец (Попово)
Устрем (Дончево) - Септември (Тервел)
Локомотив (Русе) - Спортист (Генерал Тошево) отложен