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Резултати и голмайстори на Североизток

  • 8 май 2022 | 00:21
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Резултати и голмайстори на Североизток

Цели десет гола си вкараха отборите на Рилци (Добрич) и Доростол (Силистра) в мач от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят завърши 6:4 за домакините, като в останалите три мача за деня Черноморец (Балчик) надви Ботев (Нови пазар), Светкавица победи при визитата си втория тим на Спартак (Варна), а третият тим на Лудогорец разби Волов (Шумен)

Североизточна Трета лига – резултати и голмайстори – XXIII кръг 

Черноморец (Балчик) - Ботев (Нови пазар) 3:0 
1:0-Иван Цачев (15) 
2:0-Ангел Ангелов (26 дузпа) 
3:0-Никола Владев (39) 

Рилци (Добрич) - Доростол (Силистра) 6:4 
1:0-Дейвид Венциславов (6 дузпа) 
2:0-Дейвид Венциславов (25) 
3:0-Георги Георгиев (45) 
4:0-Живодар Владев (52) 
5:0-Георги Георгиев (55) 
5:1-Сонер Хюсеин (56) 
6:1-Диан Минчев (63) 
6:2-Николай Николаев (83) 
6:3-Симеон Симеонов (87) 
6:4-Сонер Хюсеин (90) 

Спартак II (Варна) - Светкавица (Търговище) 0:1 
0:1-Станислав Иванов (36)
Лудогорец III (Разград) - Волов (Шумен) 4:0 
1:0-Росен Иванов (25) 
2:0-Росен Иванов (54) 
3:0-Димитър Иванов (61) 
4:0-Мариян Гиров (89) 
 

8 май 2022 г., неделя, 17:00 ч: 
Дунав (Русе) - Черноломец (Попово) 
Устрем (Дончево) - Септември (Тервел) 
Локомотив (Русе) - Спортист (Генерал Тошево) отложен

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