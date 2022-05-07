Резултати и класиране след 30-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха всички срещи от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. В тях впечатление прави грешната стъпка на Саяна (Хасково) срещу дубъла на Локомотив (Пловдив) II, както и убедителният успех на Загорец над Борислав (Първомай).

7 май 2022 г., събота, 16:00 ч / XXX кръг:

Сокол (Марково) - Несебър (Несебър) 2:1

7 май 2022 г., събота, 17:00 ч / XXX кръг:

Загорец (Нова Загора) - Борислав 2009 (Първомай) 7:0

7 май 2022 г., събота, 18:00 ч / XXX кръг:

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Левски 2005 (Крумовград) 0:3 сл.

Атлетик (Куклен) - Берое II (Стара Загора) 4:0

Димитровград 1947 (Димитровград) - Гигант (Съединение) 2:2

Локомотив 1926 II (Пловдив) - Саяна (Хасково) 2:0

Асеновец 2005 (Асеновград) - Родопа Смолян (Смолян) 2:0

Левски (Карлово) - Карнобат (Карнобат) 2:1

Розова долина (Казанлък) - Черноморец 1919 (Бургас) 0:2