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ЦСКА 1948 и Берое не успяха да се победят след много драма и намеси на ВАР - отзивите след 2:2 в Бистрица
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  2. Саяна (Хасково)
  3. Резултати и класиране след 30-ия кръг на Югоизток

Резултати и класиране след 30-ия кръг на Югоизток

  • 7 май 2022 | 20:31
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Резултати и класиране след 30-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха всички срещи от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. В тях впечатление прави грешната стъпка на Саяна (Хасково) срещу дубъла на Локомотив (Пловдив) II, както и убедителният успех на Загорец над Борислав (Първомай). 

7 май 2022 г., събота, 16:00 ч / XXX кръг:

Сокол (Марково) - Несебър (Несебър) 2:1 

7 май 2022 г., събота, 17:00 ч / XXX кръг:

Загорец (Нова Загора) - Борислав 2009 (Първомай) 7:0 

7 май 2022 г., събота, 18:00 ч / XXX кръг:

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Левски 2005 (Крумовград) 0:3 сл. 

Атлетик (Куклен) - Берое II (Стара Загора) 4:0 

Димитровград 1947 (Димитровград) - Гигант (Съединение) 2:2 

Локомотив 1926 II (Пловдив) - Саяна (Хасково) 2:0 

Асеновец 2005 (Асеновград) - Родопа Смолян (Смолян) 2:0 

Левски (Карлово) - Карнобат (Карнобат) 2:1 

Розова долина (Казанлък) - Черноморец 1919 (Бургас) 0:2 

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