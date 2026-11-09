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Иван Иванов: Илюзия е, че българинът е техничен футболист, бил е преди 40 години

  • 9 ное 2026 | 19:16
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Наставникът на Етър Иван Иванов говори 1:1 след равенството срещу Монтана във Втора лига. Бившият национал отново изрази интересни мисли относно българския футбол. Според някогашния защитник на ЦСКА, Базел и Партизан българските футболисти отдавна не са технични.

"Индивидуална класа не ни достигна, това се вижда на пръв поглед. Това важи не само за нас, а за отборите от Втора лига. Тя е равностойна, много хиксове. Много отбори се затварят и си трябва индивидуална класа. Когато прескочехме линия или две, нямаме индивидуална класа, да се обърнем с човек на гърба. Идва да ни бие човек отзад, не можем да се завъртим с него или да го излъжем - или играем назад, или ни я отнемат топката и айде контраатака. Цветков има проблем често с мускулатурата си, той е младо момче, явно не се грижи добре за тялото си преди мача, за да влезе подготвен.

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Може би сбърках с неговия избор да замени Стефан Трайков, може би трябваше да се доверя на Атанас Атанасов. По-скоро проблемът не е в мускулатурата, а психически в главата, стресът не му повлия добре. Почти всеки мач си правим живота труден, допускаме елементарни голове, детски, много елементарни. Това означава, че имаме твърде много да работим.

Голяма част от българските футболисти, когато има много високи изисквания към тях, не са подготвени. Илюзията, че българинът е техничен футболист, може би е била преди 40 г. В момента не разполагаме с такава индивидуална класа като преди години. Трябва да си вземем бележка от работата ни с топка в този двубой. Ще работим, макар че ние работим до голяма степен само това - контрол на топката, контрол на топката. Футболистите искат, имат желание, но не е такава реалността, не могат да отговорят на изискванията или на плана в главата ми", заяви Русия на стадион "Ивайло".

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