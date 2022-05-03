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  3. Млад съдия получи наряда за ЦСКА 1948 - Берое

Млад съдия получи наряда за ЦСКА 1948 - Берое

  • 3 май 2022 | 21:05
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Млад съдия получи наряда за ЦСКА 1948 - Берое

БФС изпрати международния съдия Волен Чинков в събота, 7 май, на мача между Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив) от 30-ия кръг в efbet Лига. Младият Ивайло Ненков пък получи срещата между ЦСКА 1948 и Берое. Двата мача са от групата за 7-10 място, откъдето ще стане ясен един претендент за участие в Лигата на Конференциите.

Съдийски назначения за мачовете от 30-ия кръг на efbet Лига:

7 май 2022 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Локомотив (Пловдив) 
ГС: Волен Валентинов Чинков 
АС1: Дениз Пиринов Соколов 
АС2: Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет 
ВАР: Красен Иванов Георгиев 
АВАР: Александър Ангелов Атанасов 
СН: Ичко Лозев Лозев

7 май 2022 г., събота, 19:45 ч. 
ФК ЦСКА 1948 (София) - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Ивайло Красимиров Ненков 
АС1: Димитър Русенов Русев 
АС2: Павлин Цветанов Михайлов 
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов 
ВАР: Димо Стоянов Димов 
АВАР: Георги Любомиров Минев 
СН: Костадин Георгиев Стоичков

8 май 2022 г., неделя, 16:30 ч. 
ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929 (София) 
ГС: Георги Юлиянов Иванов 
АС1: Костадин Димитров Тановчев 
АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров 
ВАР: Радослав Петров Гидженов 
АВАР: Християна Красимирова Гутева 
СН: Стоян Христов Денев

8 май 2022 г., неделя, 19:00 ч. 
ФК Царско село 2015 (София) - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС: Владимир Вълков Вълков 
АС1: Йордан Петров Петров 
АС2: Николай Неделчев Чакъров 
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб 
ВАР: Никола Антонов Попов 
АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Георги Владимиров Игнатов

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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