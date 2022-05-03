Млад съдия получи наряда за ЦСКА 1948 - Берое

БФС изпрати международния съдия Волен Чинков в събота, 7 май, на мача между Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив) от 30-ия кръг в efbet Лига. Младият Ивайло Ненков пък получи срещата между ЦСКА 1948 и Берое. Двата мача са от групата за 7-10 място, откъдето ще стане ясен един претендент за участие в Лигата на Конференциите.

Съдийски назначения за мачовете от 30-ия кръг на efbet Лига:

7 май 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Локомотив (Пловдив)

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет

ВАР: Красен Иванов Георгиев

АВАР: Александър Ангелов Атанасов

СН: Ичко Лозев Лозев

7 май 2022 г., събота, 19:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 (София) - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Ивайло Красимиров Ненков

АС1: Димитър Русенов Русев

АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

ВАР: Димо Стоянов Димов

АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Костадин Георгиев Стоичков

8 май 2022 г., неделя, 16:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929 (София)

ГС: Георги Юлиянов Иванов

АС1: Костадин Димитров Тановчев

АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

ВАР: Радослав Петров Гидженов

АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Стоян Христов Денев

8 май 2022 г., неделя, 19:00 ч.

ФК Царско село 2015 (София) - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Владимир Вълков Вълков

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Владимиров Игнатов

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.