Млад съдия получи наряда за ЦСКА 1948 - Берое
БФС изпрати международния съдия Волен Чинков в събота, 7 май, на мача между Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив) от 30-ия кръг в efbet Лига. Младият Ивайло Ненков пък получи срещата между ЦСКА 1948 и Берое. Двата мача са от групата за 7-10 място, откъдето ще стане ясен един претендент за участие в Лигата на Конференциите.
Съдийски назначения за мачовете от 30-ия кръг на efbet Лига:
7 май 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Локомотив (Пловдив)
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
ВАР: Красен Иванов Георгиев
АВАР: Александър Ангелов Атанасов
СН: Ичко Лозев Лозев
7 май 2022 г., събота, 19:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 (София) - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Димитър Русенов Русев
АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
ВАР: Димо Стоянов Димов
АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Костадин Георгиев Стоичков
8 май 2022 г., неделя, 16:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Георги Юлиянов Иванов
АС1: Костадин Димитров Тановчев
АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Стоян Христов Денев
8 май 2022 г., неделя, 19:00 ч.
ФК Царско село 2015 (София) - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Владимиров Игнатов
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.