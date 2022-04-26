Обявиха реферите за Лудогорец - ЦСКА - София и Левски - Ботев Пд

СК към БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 28-ия кръг в първата шестица на efbet Лига. Срещата между Лудогорец и ЦСКА - София е поверена на Радослав Гидженов, а Георги Димитров ще ръководи Левски - Ботев (Пловдив).

30 април 2022 г., събота, 17:30 ч.



ПФК Левски - ПФК Ботев АД



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов СН: Николай Тодоров Петров



30 април 2022 г., събота, 20:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Кольо Димитров Данев



1 май 2022 г., неделя, 19:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Даниел Милков Ников 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Йорданов Дойнов СН: Атанас Петров Бозев

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