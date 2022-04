Ясни са първите европейски отбори, които ще участват на PGL Major Antwerp 2022

We are qualified for the #PGLMajor in Antwerp as Legends, joining our friends in 🇧🇷 @FURIA!



Now give our amazing CS:GO team a follow!@caspercadiaN - Hype machine@stavnCS - Frag twin 1@Tesescsgo - Frag twin 2@SjuushCSGO - Clutching 'n nades@refrezhCS - 2 cool 2 join pushes pic.twitter.com/s8SaOqxq64